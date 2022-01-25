Malatya'da 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi; 1 gözaltı

MALATYA'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş noktasında oluşturulan kontrol noktasındaki bir kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada aracın gizli bölmesine yerleştirilmiş 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.