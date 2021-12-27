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Son dakika haber... Jandarma'dan sahte alkol operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre - Jandarma'dan sahte alkol operasyonu Malatya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi.

MALATYA (İHA) - - Jandarma'dan sahte alkol operasyonu

MALATYA - Malatya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yeşilyurt İlçesine bağlı Seyituşağı Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda variller içerisinde 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi.Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Son dakika haber... Jandarma'dan sahte alkol operasyonu

Son dakika haber... Jandarma'dan sahte alkol operasyonu

Son dakika haber... Jandarma'dan sahte alkol operasyonu

Son dakika haber... Jandarma'dan sahte alkol operasyonu

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İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez - Son Dakika Haberleri

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