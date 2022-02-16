Malatya Büyükşehir Belediyesi, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 8'den 1'e düşürdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, MASKİ Genel Müdürlüğü 14 Şubat Pazartesi gününden geçerli olmak üzere su fiyatlarındaki KDV'de indirime gitti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, enflasyonla mücadele kapsamında alınan kararla birlikte su bedellerindeki KDV'yi yüzde 8'den 1'e indirdiklerini belirterek, "14 Şubat 2022 Pazartesi'nden itibaren mesken, işyeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerinde yeni fiyat uygulamasına geçtik." ifadelerini kullandı.