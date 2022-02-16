Malatya Büyükşehir Belediyesi, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediyesi, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

AA, Orhan Yoldaş - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya Büyükşehir Belediyesi, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 8'den 1'e düşürdü.

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 8'den 1'e düşürdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, MASKİ Genel Müdürlüğü 14 Şubat Pazartesi gününden geçerli olmak üzere su fiyatlarındaki KDV'de indirime gitti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, enflasyonla mücadele kapsamında alınan kararla birlikte su bedellerindeki KDV'yi yüzde 8'den 1'e indirdiklerini belirterek, "14 Şubat 2022 Pazartesi'nden itibaren mesken, işyeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerinde yeni fiyat uygulamasına geçtik." ifadelerini kullandı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Malatya, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title