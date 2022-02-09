Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Pazarcılar Esnaf Odasını ziyaret etti

MALATYA (Bültenler) - Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre, "Sayın Başkanımız her zaman esnafımızın yanında olmuştur. Başkanımız artık Malatya'nın bir değeri olmuştur. Malatya'mıza çok büyük emekleri var. Malatya'da ustalık dönemini tamamladı. Malatya'mız adına Başkanımızı daha güzel yerlerde görmek istiyorum. Ziyaretinden dolayı tekrar Sayın Başkanıma esnafım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum" dedi.

Pazarcılar Esnaf Oda Başkanının yeniden güven tazeleyerek yeniden seçilmesinden dolayı Ümit Emre'yi tebrik eden Başkan Gürkan ise ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Pazarcılarımızın sorunlarını çözme noktasında göstermiş olduğu çabayı yakinen bilmekteyiz. Pazarcı esnafımızın halisane düşünceleri ve gayretlerini her zaman takdirle karşıladık. Oda Başkanımızın şahsında bütün pazarcılarımızı tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum.

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sivil toplum örgütleri, sendikalarımız, meslek kuruluşlarımız ile kanaat önderlerimizle paydaş olarak çalışmayı kendimize şiar edindik. Bu çalışmalarımız sırasında Pazarcılar Esnaf Odası'nı her zaman yanımızda gördük. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum. Belediye olarak odamızın yanında olmaya devam edeceğiz. Oda Başkanımıza ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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