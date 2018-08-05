Malatya AK Parti'de Toplu İstifa

Malatya AK Parti İl yönetimi, genel merkez tarafından İl Başkanlığına geçtiğimiz Mayıs ayında atanan İl Başkanı İhsan Koca'nın kendi yönetimini oluşturması adına topluca istifa etti.

AK Parti il başkanlığından yapılan yazılı açıklamada İhsan Koca'nın AK Parti Genel Merkezi tarafından atandığı anımsatılarak,"İhsan Koca Başkanımızın yapılan istişareler sonucu 24 Haziran seçimleri sonrasına ertelenen yeni Yönetim Kurulunun oluşturulması ve İl Başkanımızın yeni yönetim kurulu oluşturulurken rahat çalışabilmesi için Mevcut İl Yönetim Kurulu üyelerimiz kendi arzu ve istekleri ile istifa ederek İl Başkanlığımıza sunmuştur" ifadelerine yer verildi. - MALATYA