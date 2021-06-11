Makinist treni durdurup, rayların üzerindeki atı güvenli bölgeye aldı

MERSİN'de, rayların üzerinde duran at için kullandığı yolcu trenini durduran makinist, hayvanı güvenli bir alana aldı.

MERSİN'de, rayların üzerinde duran at için kullandığı yolcu trenini durduran makinist, hayvanı güvenli bir alana aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana- Mersin yönüne yolcu taşıyan trenin makinisti, merkez Akdeniz ilçesi Yenitaşkent mevkiinde rayların üzerindeki atı fark etti. Bulunduğu yerden hareket etmeyen atın ezileceğini düşünen makinist, treni durdurdu. Raylara yakın bir yere bağlı olan yuları çözen makinist, hayvanı güvenlik bir bölgeye götürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın