Makilik alanda çıkan yangın, samanlık ve ahıra sıçradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Makilik alanda çıkan yangın, samanlık ve ahıra sıçradı

Makilik alanda çıkan yangın, samanlık ve ahıra sıçradı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, makilik alanda çıkan, yakındaki besi çiftliğinde bulunan samanlık ve ahıra da sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahale ile büyümeden söndürüldü.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, makilik alanda çıkan, yakındaki besi çiftliğinde bulunan samanlık ve ahıra da sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahale ile büyümeden söndürüldü. Yangında samanlık ve ahır kullanılmaz hale geldi.

Seydikemer'in kırsal İzzettin Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında, makilik alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakında bulunan besi çiftliğindeki samanlık ve ahıra sıçradı. Ahırdaki hayvanlar, çiftlik sahibi ve vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 3 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi. Söndürme çalışmalarına köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları tankerlerle su taşıyarak destek verdi. Alevler, yaklaşık 30 dakikalık müdahaleyle söndürüldü. Samanlık ve ahırın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İSKENDERUN LİMANINA YANAŞMAK İÇİN AÇIKTA BEKLEYEN GEMİDE YANGIN ÇIKTI-2
İSKENDERUN LİMANINA YANAŞMAK İÇİN AÇIKTA BEKLEYEN GEMİDE YANGIN ÇIKTI-2
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika: Dalaman'daki yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika: Dalaman'daki yangın büyümeden söndürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan İlham Aliyev Mehmet Şimşek Meral Akşener
Magazin Müge Anlı Tuğba Özay Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Metin Oktay Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Makilik alanda çıkan yangın, samanlık ve ahıra sıçradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 15:18:52. #1.15#

title