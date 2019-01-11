Makedonya Meclisi İsim Değişikliğini Onayladı, Ülkenin İsmi Resmen Değişti

Makedonya'nın adıKuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirildi.

İSİM KRİZİ RESMEN ÇÖZÜLDÜ

Makedonya Meclisi, ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğini onayladı. Yunanistan ile Makedonya arasında yıllardır devam eden isim krizi sona erdi.

İSİM KRİZİNİN ARKA PLANI

Atina, eski Yunanistan'ın Makedonya bölgesi üzerinde hak iddiası anlamına geldiğini öne sürerek, kurulduğu günden beri eski Yugoslavya cumhuriyeti Makedonya'nın ismini değiştirmesi gerektiğini savunuyor. Yunanistan, aşılamayan bu kriz nedeniyle Makedonya'nın AB ve NATO üyeliğine de karşı çıkıyor. Varılan mutabakat Yunanistan'ın beklentilerini büyük ölçüde karşılıyor. Ancak muhalifler yine de mutabakatın yeterli olmadığını, Makedonya'nın daha fazla taviz vermesi gerektiğini savunuyor. Bu arada Makedonya Cumhurbaşkanı da mutabakatı imzalamayı reddediyor. Uluslararası toplumun desteğini arkasına alan Çipras'ın attığı bu adımın amacına ulaşıp ulaşmayacağı bilinmiyor.