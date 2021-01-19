Mainz - Wolfsburg Bundesliga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
19.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:34
Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanla beklenen maçları bugün oynanıyor. Peki Mainz - Wolfsburg maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Bundesliga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Mainz - Wolfsburg . Peki Mainz - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
MAİNZ - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Mainz - Wolfsburg maçı 19 Ocak Salı günü (bugün) akşam saat 22:30 'da başlayacaktır.
MAİNZ - WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Mainz - Wolfsburg maçını S Sport Plus, Bilyoner TV kanallarından izleyebilirsiniz.
MAİNZ - WOLFSBURG MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Opel Arena, Mainz'da oynanacak.