Mahzun nasıl yazılır? TDK'ya göre mahsun mu, mahzun mu?
Günlük hayatta sık sık kullanılan kelimler genellikle yanlış telaffuz edilebiliyor. Bu kelimelerden bir tanesi "mahsun". Peki, mahzun nasıl yazılır? TDK'ya göre mahsun nasıl yazılır?
Mahzun kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Masun nasıl yazılır? Mahzun mu, mahsun mu? TDK'ya göre mahsun kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
MAHZUN NASIL YAZILIR? MAHSUN MU, MAHZUN MU?
Mahsun nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "mahzun" şeklindedir. İki benzer ses olan 's' ve 'z' harfleri üzgün, üzüntülü anlamına gelen mahzun kelimesinde yanlışlığa neden oluyor. Ancak TDK'ya göre mahsun kelimesinin doğru yazılışı mahzun şeklindedir.
Mahsun - yanlış
Mahzun- doğru
MAHZUN İLE ÖRNEK CÜMLELER
Bahçedeki çocuklar mahzun bakışları ile görenlerin içini burktu.
Her annede mahzun bir duruş vardır.