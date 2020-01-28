Mahzun nasıl yazılır? TDK'ya göre mahsun mu, mahzun mu?

28.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:24

Mahzun kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Masun nasıl yazılır? Mahzun mu, mahsun mu? TDK'ya göre mahsun kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

MAHZUN NASIL YAZILIR? MAHSUN MU, MAHZUN MU?

Mahsun nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "mahzun" şeklindedir. İki benzer ses olan 's' ve 'z' harfleri üzgün, üzüntülü anlamına gelen mahzun kelimesinde yanlışlığa neden oluyor. Ancak TDK'ya göre mahsun kelimesinin doğru yazılışı mahzun şeklindedir.

Mahsun - yanlış

Mahzun- doğru

MAHZUN İLE ÖRNEK CÜMLELER

Bahçedeki çocuklar mahzun bakışları ile görenlerin içini burktu.

Her annede mahzun bir duruş vardır.