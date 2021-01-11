Mahur ne demek? Mahur isminin anlamı nedir? Mahur TDK anlamı nedir?
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Mahur ne demek? Mahur isminin anlamı nedir? Mahur TDK anlamı nedir?

11.01.2021 22:21 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:25
Mahur ne demek? Mahur isminin anlamı nedir? Mahur TDK anlamı nedir?

Mahur ne demek öğrenmek ister misiniz? Mahur kelimesi TDK'ya göre ne anlama gelmektedir? Mahur kelimesi ve mahur kelimesini içeren mahur bakışlı ve mahur gözlü kelimelerinin anlamlarını sizler için derledik. Mahur ne demek? Mahur isminin anlamı nedir? Mahur TDK anlamı nedir?

Mahur kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Mahur kelimesi sıklıkla şiirlere ve şarkılara da konu olmuş bir kelimedir.

MAHUR NE DEMEK?

Mahur kelimesinin iki anlamı bulunmaktadır. TDK'ya göre mahur kelimesi, klasik Türk müziğinde bir makamı ifade etmektedir. Mahur makamı neşeli, şen bir makamdır. Mahur kelimesi aynı zamanda farklı kaynaklara göre kumarhane ve meyhane anlamlarında da kullanılabilmektedir.

Mahur bakışlı kelimesinin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Mahur bakışlı kelimesi, yumuşak, süzgün bakışı nitelemek için kullanılır. Mahur bakışlı kişi, bakışları ile karşı tarafı etkilemektedir. Bir kişiye mahur bakışlı dendiğinde o kişinin daha baygın, süzgün, etkileyici bir bakışı olduğu ifade edilmektedir.

Mahur gözlü kelimesi de mahur bakışlı ile benzer şekilde süzgün gözlü, etkileyici gözlere sahip, karşı tarafı etkileyen gözlü kişi anlamlarına gelmektedir

Mahur İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Mahur ismi kökeni Farsçaya uzanan ve Türkçede kullanılabilen güzel isimlerden biridir. Yavaş yavaş Türkçede bilinmesine rağmen hala internetten pek çok bilgi alınmaya çalışılıyor. Özellikle Mahur isminin Kur'an'da geçip geçmemesi merak konusu haline gelmiş durumda. Mahur adı Kur'an'da yer almamaktadır.

Kız ve erkek çocuklar için ortak şekilde kullanım imkanı sağlayan Mahur ismi, klasik Türk müziği için büyük bir öneme sahiptir. Eğer çocuğunuz için hala bir isim arayışı içerisinde iseniz, Mahmur adını değerlendirebilirsiniz. Özellikle anlamı ve naif okunuşu üzerinden ilgi gören bir isimdir.

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