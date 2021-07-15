Mahrem belgeseli nerede çekiliyor? Mahrem dizisi nerede çekildi? Mahrem hangi ilde, ilçede çekiliyor?
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Mahrem belgeseli nerede çekiliyor? Mahrem dizisi nerede çekildi? Mahrem hangi ilde, ilçede çekiliyor?

Mahrem belgeseli nerede çekiliyor? Mahrem dizisi nerede çekildi? Mahrem hangi ilde, ilçede çekiliyor?
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TRT'de yayınlanan Mahrem belgeseli nerede çekiliyor izleyiciler tarafından merak edildi. Mahrem hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Mahrem belgeseli çekimleri nerede yapıldı? Detaylar haberimizde...

Mahrem belgeseli nerede çekildi? Mahrem belgeseli hangi şehirde ve ilçede çekilmiştir?

MAHREM BELGESELİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mahrem belgeseli 14 Temmuz Çarşamba günü 1. bölümü ile TRT 1 ekranlarında başlamıştı. Belgeselin yeni bölümü bugün yayınlanacak.

MAHREM BELGESELİ KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Belgesel toplamda 4 bölüm olacak. İlk 2 bölümü dün yayınlanmıştı. Son 2 bölümü ise bugün yani 15 Temmuz Perşembe akşamı ekranlara gelecektir.

MAHREM BELGESELİ NEREDE ÇEKİLDİ?

"Mahrem" belgeselinin çekimleri 4 ilde, 159 farklı mekânda ve 11 haftada gerçekleştirildi. Belgeselde 2 binden fazla figüran ve oyuncu yer aldı. Senaristliğini Halis Cahit Kurutlu'nun ve Gürkan Tanyaş'ın, yapımcılığını ise Halis Cahit Kurutlu'nun üstlendiği belgeselin yönetmen koltuğunda Hamit Coşkun oturuyor. "Mahrem" belgeseli ilk bölümüyle 14 Temmuz'da TRT 1'de ekranlara gelecek.

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Mahrem belgeseli nerede çekiliyor? Mahrem dizisi nerede çekildi? Mahrem hangi ilde, ilçede çekiliyor? - Haberler
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