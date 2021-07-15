Mahrem belgeseli nerede çekiliyor? Mahrem dizisi nerede çekildi? Mahrem hangi ilde, ilçede çekiliyor?

TRT'de yayınlanan Mahrem belgeseli nerede çekiliyor izleyiciler tarafından merak edildi. Mahrem hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Mahrem belgeseli çekimleri nerede yapıldı? Detaylar haberimizde...