Mahkumun gardiyanlar tarafından dövülerek öldürüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı

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Moskova yakınlarında bulunan bir cezaevinde hırsızlıktan dolayı tutuklu bulunan 35 yaşındaki Vazha Bochorishvili'nin gardiyanlar tarafından acımasızca dövülüp öldürüldüğü anlara ait görüntüler insan hakları aktivistleri tarafından ele geçirilip yayınlandı.

"DAHA HIZLI VURUN"

2017 yılına ait olan görüntülerde, bir düzine gardiyanın Vazha'nın etrafını sarıp copla gelişi güzel vurdukları görülüyor. Vazha'nın ise durmaları için yalvarırken gardiyanların amirinin "Daha hızlı vurun" dediği duyuluyor. Vazha, aldığı darbelerden kaçmak isterken hücrede bulunan masanın üzerine çıksa da acımasız darbeler sonrası kanlar içerisinde kalıyor. Bir süre sonra ise gardiyanların odadan ayrılmasıyla hücrede ölüme terk ediliyor.

İÇ ORGANLARINI ALMIŞLAR

Aşırı kan kaybeden Gürcistan asıllı Vazha, olay sonrası kaldırıldığı hastanede birkaç gün hayatını kaybetti. Mahkumun kardeşi, abisinin cenazesinin tüm iç organları alınmış bir şekilde kendilerine teslim edildiğini söyledi.

KUR'AN'IN YERE ATILMASI TEPKİ GÖSTERDİĞİ İÇİN DÖVÜLMÜŞ

Aynı cezaevinde gardiyanlar tarafından Vazha ile dövülen bir mahkum ise dayak olayının, gardiyanların cezaevinde yaptıkları arama sırasında dolabında bulunan Kur'an-ı Kerim'i yere fırlatmalarına tepki gösterdikleri için yaşandığını söyledi.