Mahkumun gardiyanlar tarafından dövülerek öldürüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı
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Mahkumun gardiyanlar tarafından dövülerek öldürüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı

25.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:23

Rusya'da hırsızlık suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Vazha Bochorishvili isimli mahkum, 2017 yılında gardiyanlar tarafından dövülerek öldürülmüştü. Kan donduran olayın görüntüleri 4 yıl sonra ortaya çıktı.

Moskova yakınlarında bulunan bir cezaevinde hırsızlıktan dolayı tutuklu bulunan 35 yaşındaki Vazha Bochorishvili'nin gardiyanlar tarafından acımasızca dövülüp öldürüldüğü anlara ait görüntüler insan hakları aktivistleri tarafından ele geçirilip yayınlandı.

"DAHA HIZLI VURUN"

2017 yılına ait olan görüntülerde, bir düzine gardiyanın Vazha'nın etrafını sarıp copla gelişi güzel vurdukları görülüyor. Vazha'nın ise durmaları için yalvarırken gardiyanların amirinin "Daha hızlı vurun" dediği duyuluyor. Vazha, aldığı darbelerden kaçmak isterken hücrede bulunan masanın üzerine çıksa da acımasız darbeler sonrası kanlar içerisinde kalıyor. Bir süre sonra ise gardiyanların odadan ayrılmasıyla hücrede ölüme terk ediliyor.

İÇ ORGANLARINI ALMIŞLAR

Aşırı kan kaybeden Gürcistan asıllı Vazha, olay sonrası kaldırıldığı hastanede birkaç gün hayatını kaybetti. Mahkumun kardeşi, abisinin cenazesinin tüm iç organları alınmış bir şekilde kendilerine teslim edildiğini söyledi.

KUR'AN'IN YERE ATILMASI TEPKİ GÖSTERDİĞİ İÇİN DÖVÜLMÜŞ

Aynı cezaevinde gardiyanlar tarafından Vazha ile dövülen bir mahkum ise dayak olayının, gardiyanların cezaevinde yaptıkları arama sırasında dolabında bulunan Kur'an-ı Kerim'i yere fırlatmalarına tepki gösterdikleri için yaşandığını söyledi.

Mahkumun gardiyanlar tarafından dövülerek öldürüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları (1)
X: bizim ülkemizde ruslara olduğundan fazla değer veriliyor. . . İlk sebebi kadınları dolayısıyla ikinci nedeni ise turizm ve yeri geldiğinden abd'' ye karşı destek konumunda. . . . . Ancak iyi bilinmelidir ki. . . . çoğu rus çıkarı ve para için her şeyi yapar. . . Böbreğini de satar, dalağını da. . . Ancak bir de rusu bile korkutan rus vardır. . . . Allah kimseyi bunlarla karşılatmasın. AMİN.
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