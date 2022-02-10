Mahkum Paşa kimdir? Mahkum Paşa gerçek adı nedir? Tugay Mercan kimdir, kaç yaşında? Tugay Mercan dizileri ve filmleri
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FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan olan Mahkum dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Mahkum 'Paşa' Tugay Mercan kimdir? Paşa gerçek adı nedir? Tugay Mercan kaç yaşında, dizileri, filmleri neler? soruları bu kapsamda merak ediliyor. "Innocent Defendant" dizisinin uyarlaması olarak ekranlara gelecek yapımda oyuncu kadrosu da büyük merak topluyor. Tugay Mercan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Mahkum Paşa kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni dizi Mahkum'un her bölümü büyük beğeni topluyor. Dizinin büyük ses uyandırmasının ardından araştırılan konular arasında oyuncuları da yerini aldı. Mahkum Paşa gerçek adı nedir? Tugay Mercan kaç yaşında, dizileri, filmleri neler?
Mahkum dizisinde rol alan Paşa karakteri, Savcı Fırat Bulut'un koğuş arkadaşlarından biridir. Karakteri, Tugay Mercan canlandırmaktadır.
Tugay Mercan, 10 Aralık 1982 yılında dünyaya gelmiştir ve 39 yaşındadır. Tugay Mercan, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Haliç Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk okudu. Konservatuvarda öğrenci olduğu yıllarda Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk yapmaya başladı. Mezun olduktan sonra da bu kurumda çalışmaya devam etti.
- Külhanbeyi Operası : Ülkü Ayvaz - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2011
- Aklı Havada (oyun) : Ahmet Önel - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2010
- Gül'e Ağıt : Deniz Altun - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2009
- Tersine Dünya : Orhan Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007
- Günün Adamı : Haldun Taner - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2006
- İmkansız - 2021- FOX TV
- Menajerimi Ara - Kendisi - 2021 Star TV
- Azize - 2019 Kanal D
- Kızım - Uğur Adıgüzel 2018-2019 TV8
- Muhteşem Yüzyıl Kösem - Sultan İbrahim - 2017 - Fox TV
- Asla Vazgeçmem Nihat Durak - Cahit 2015 Show TV
- A.Ş.K. : Faruk Turgut - Orhan - 2013 - Kanal D
- Tatar Ramazan : Cevdet Mercan - 2013 - Atv
- Kayıp Şehir : Cevdet Mercan - İsmail - 2012 - Kanal D
- Suskunlar : Umur Turagay - Zeki(Yanık) - 2012 - Show TV
- Es-Es : Bahadır İnce - Okan - 2009 - Atv
- Kollama : Ömer Gökhan Erkut\Cem Akyoldaş - 2008 - STV
- 15/07 Şafak Vakti
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