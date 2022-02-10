Mahkum Paşa kimdir? Mahkum Paşa gerçek adı nedir? Tugay Mercan kimdir, kaç yaşında? Tugay Mercan dizileri ve filmleri

Mahkum Paşa kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni dizi Mahkum'un her bölümü büyük beğeni topluyor. Dizinin büyük ses uyandırmasının ardından araştırılan konular arasında oyuncuları da yerini aldı. Mahkum Paşa gerçek adı nedir? Tugay Mercan kaç yaşında, dizileri, filmleri neler?

MAHKUM PAŞA KİMDİR?

Mahkum dizisinde rol alan Paşa karakteri, Savcı Fırat Bulut'un koğuş arkadaşlarından biridir. Karakteri, Tugay Mercan canlandırmaktadır.

TUGAY MERCAN KİMDİR?

Tugay Mercan, 10 Aralık 1982 yılında dünyaya gelmiştir ve 39 yaşındadır. Tugay Mercan, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Haliç Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk okudu. Konservatuvarda öğrenci olduğu yıllarda Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk yapmaya başladı. Mezun olduktan sonra da bu kurumda çalışmaya devam etti.

Rol aldığı tiyatro oyunları

Külhanbeyi Operası : Ülkü Ayvaz - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2011

Aklı Havada (oyun) : Ahmet Önel - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2010

Gül'e Ağıt : Deniz Altun - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2009

Tersine Dünya : Orhan Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007

Günün Adamı : Haldun Taner - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2006

Rol aldığı dizi filmler

İmkansız - 2021- FOX TV

Menajerimi Ara - Kendisi - 2021 Star TV

Azize - 2019 Kanal D

Kızım - Uğur Adıgüzel 2018-2019 TV8

Muhteşem Yüzyıl Kösem - Sultan İbrahim - 2017 - Fox TV

Asla Vazgeçmem Nihat Durak - Cahit 2015 Show TV

A.Ş.K. : Faruk Turgut - Orhan - 2013 - Kanal D

Tatar Ramazan : Cevdet Mercan - 2013 - Atv

Kayıp Şehir : Cevdet Mercan - İsmail - 2012 - Kanal D

Suskunlar : Umur Turagay - Zeki(Yanık) - 2012 - Show TV

Es-Es : Bahadır İnce - Okan - 2009 - Atv

Kollama : Ömer Gökhan Erkut\Cem Akyoldaş - 2008 - STV

Filmografi

15/07 Şafak Vakti

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