Mahkum Cemre kimdir? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında? Mahkum dizisi Avukat Cemre Uysal gerçek adı ne? Dizileri ve filmleri...

Mahkum Cemre kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum Avukat Cemre kimdir? Mahkum dizisi Avukat Cemre Uysal (Seray Kaya) kimdir, kaç yaşında? Seray Kaya'nın dizileri nelerdir? Hayatı ve biyografisi!

MAHKUM AVUKAT CEMRE UYSAL KİMDİR?

30'lu yaşlarda... Ankara Hukuk Fakültesi'ni dereceyle bitirdi... Zeki, güzel ve çok hırslı... Çok çalışkan ve yıldızı yüksek bir avukat olmasına rağmen çok başarısız. Hukuk bürolarında çaylak avukat olarak başladı ama kurumsal hayata ayak uyduramadığından kovuldu. Devlet kadrosunda, kimsenin almadığı ya da almaya cesaret edemediği davaları alan bir kamu avukatı olarak çalışıyor… Özellikle kadın ve çocuk davalarını seçiyor. Motoruyla adliyeden adliyeye koşturuyor... Henüz kazanabildiği bir dava yok... Mahkemede ikna edebildiği bir savcı ya da hakim olmadı. Fırat'ın masumiyetini kanıtlayacağı büyük duruşma en büyük davası olacak.

MAHKUM AVUKAT KİM CANLANDIRIYOR?

Mahkum dizisinde Avukat Cemre Uysal karakterini "Seray Kaya" canlandırmaktadır.

SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuğa 2012'de "Huzur Sokağı" isimli diziyle başlayan Seray Kaya ''Kocamın Ailesi'' dizisindeki 'Kırmızı Şapkalı Kız' rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından "Gülümse Yeter" dizisinde rol aldı. Sonrasında 'Kadın' dizisinde başarıyla canlandırdığı Şirin karakteriyle uluslararası bir başarı yakaladı.İlk sinema filmi "Türkler Geliyor" projesinde Maria karakterine ve ardından "Kuruluş Osman" dizisinde Lena karakterine hayat vermiştir. Şimdi ise Mahkum dizisinde avukat "Cemre" rolüyle karşınızda…

Seray Kaya'nın Oynadığı Diziler:

Mahkum/ Cemre Uysal/ 2021

Kuruluş Osman/ Lena Hatun 2020-2021

Kadın/ Şirin Sarıkadı/ 2017-2020

Gülümse Yeter/ Gül Özdemir/ 2016

Kocamın Ailesi/ Miray/ 2014-2015

Huzur Sokağı/ Rezzan/ 2012

Seray Kaya'nın Oynadığı Filmler:

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı/ Maria/ 2019

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