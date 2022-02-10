Mahkum Cemre kimdir? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında? Mahkum dizisi Avukat Cemre Uysal gerçek adı ne? Dizileri ve filmleri...
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Ekranların yeni başlayan Mahkum dizisinin karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Avukat Cemre Uysal oldu. Peki, Mahkum Avukat Cemre kimdir? Mahkum Avukat Cemre kimdir? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında? Mahkum dizisi Cemre Uysal gerçek adı ne? Seray Kaya'nın dizileri nelerdir? Hayatı ve biyografisi! Mahkum Avukat kimdir, kaç yaşında, gerçek adı nedir, aslen nerelidir? Detaylar sizlerle...
Mahkum Cemre kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum Avukat Cemre kimdir? Mahkum dizisi Avukat Cemre Uysal (Seray Kaya) kimdir, kaç yaşında? Seray Kaya'nın dizileri nelerdir? Hayatı ve biyografisi!
30'lu yaşlarda... Ankara Hukuk Fakültesi'ni dereceyle bitirdi... Zeki, güzel ve çok hırslı... Çok çalışkan ve yıldızı yüksek bir avukat olmasına rağmen çok başarısız. Hukuk bürolarında çaylak avukat olarak başladı ama kurumsal hayata ayak uyduramadığından kovuldu. Devlet kadrosunda, kimsenin almadığı ya da almaya cesaret edemediği davaları alan bir kamu avukatı olarak çalışıyor… Özellikle kadın ve çocuk davalarını seçiyor. Motoruyla adliyeden adliyeye koşturuyor... Henüz kazanabildiği bir dava yok... Mahkemede ikna edebildiği bir savcı ya da hakim olmadı. Fırat'ın masumiyetini kanıtlayacağı büyük duruşma en büyük davası olacak.
Mahkum dizisinde Avukat Cemre Uysal karakterini "Seray Kaya" canlandırmaktadır.
Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Oyunculuğa 2012'de "Huzur Sokağı" isimli diziyle başlayan Seray Kaya ''Kocamın Ailesi'' dizisindeki 'Kırmızı Şapkalı Kız' rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından "Gülümse Yeter" dizisinde rol aldı. Sonrasında 'Kadın' dizisinde başarıyla canlandırdığı Şirin karakteriyle uluslararası bir başarı yakaladı.İlk sinema filmi "Türkler Geliyor" projesinde Maria karakterine ve ardından "Kuruluş Osman" dizisinde Lena karakterine hayat vermiştir. Şimdi ise Mahkum dizisinde avukat "Cemre" rolüyle karşınızda…
Seray Kaya'nın Oynadığı Diziler:
Mahkum/ Cemre Uysal/ 2021
Kuruluş Osman/ Lena Hatun 2020-2021
Kadın/ Şirin Sarıkadı/ 2017-2020
Gülümse Yeter/ Gül Özdemir/ 2016
Kocamın Ailesi/ Miray/ 2014-2015
Huzur Sokağı/ Rezzan/ 2012
Seray Kaya'nın Oynadığı Filmler:
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı/ Maria/ 2019