: Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti

19.02.2020 22:02 | Son Güncelleme: 19.02.2020 22:13

İki yıl önce İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne başvuran Şarapçıoğlu, ünlü oyuncu hakkında "Sadakatsiz biri, bana şiddet uyguluyor" diyerek boşanma davası açmıştı. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasına Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay, avukatlarıyla katıldı.

MERVE ŞARAPÇIOĞLU'NUN TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli olarak boşanmasına karar veren mahkeme, Şarapçıoğlu'nun 500 bin lira tazminat ile aylık 10 bin liralık nafaka talebini reddetti.

"DAVA SONUÇLANDIĞI İÇİN MUTLUYUM"

Dava sonrası konuşan Berk Oktay, "Dava sonuçlandığı için mutluyum. Hayırlısı olsun. Gizlilik kararı devam ettiği için bundan daha fazla bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.

Boşanma davası sürerken Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun iCloud hesapları hacklenmiş ve çiftin mahrem fotoğrafları sosyal medyada yayılmıştı.

Haber Videosu