Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının kültür-sanat faaliyetleri için kiralanması ihalesinin iptali için Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedildi. İmamoğlu, "Zamanlaması manidar" dedi.

İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında kültür-sanat faaliyetleri için girdiği TCDD'nin kiralama ihalesine yaptığı itirazda sonuç belli oldu.

Kararı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından duyurdu.

"ZAMANLAMASI MANİDAR"

İmamoğlu ihalenin iptaline yönelik yaptıkları itirazın reddedildiğini şu sözlerle duyurdu: "Mahkeme, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile ilgili ihaleye itirazımızı reddetti. İstanbullular adına, şehrin tarihi, kültürel ve doğal varlıklarını korumaya devam edeceğiz ve kararı Danıştay'a götüreceğiz."

İBB Başkanı ayrıca kararın verilme zamanını da eleştirdi ve"Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır" dedi.