Mahir POLAT kimdir? Mahir POLAT kaç yaşında, nereli? Mahir POLAT hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mahir POLAT izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mahir POLAT kaç yaşında, nereli? Mahir POLAT hayatı ve biyografisi! Mahir POLAT kimdir?

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MAHİR POLAT KİMDİR?

Mahir POLAT

5 Mart 1975 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Baba adı Hasan, anne adı Fatma'dır.

İlköğrenimini Bayburt'ta, orta ve lise eğitimini Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nde tamamladı. Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümü'nden, sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Politik Ekonomi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.Kooperatifler ve Yerel Yönetimlerin İşbirliğinin SosyoEkonomik Etkileri üzerinde yüksek lisans tezi yazdı.

1995 yılında İzmir'e yerleşti. Gümrük müşavirliği yapan Polat, CHP'de Mahalle Temsilciliği ve İlçe Yöneticiliği görevlerini üstlendi. CHP 35. Olağan Kurultayında YDK Üyesi olarak seçilen Polat, iki dönemdir görevini sürdürmektedir. Kırsal yoksulluğun giderilmesi üzerine çalışmalar yaptı. Polat'ın, aynı zamanda çok sayıda mesleki ve sosyal dayanışma projesinde imzası bulunmaktadır.

Orta derece İngilizce bilen Polat, evli ve iki çocuk babasıdır.