Mahir POLAT kimdir? Mahir POLAT kaç yaşında, nereli? Mahir POLAT hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mahir POLAT kimdir? Mahir POLAT kaç yaşında, nereli? Mahir POLAT hayatı ve biyografisi!

23.03.2021 22:18 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:25
Mahir POLAT kimdir? Mahir POLAT kaç yaşında, nereli? Mahir POLAT hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mahir POLAT izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mahir POLAT kaç yaşında, nereli? Mahir POLAT hayatı ve biyografisi! Mahir POLAT kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Mahir POLAT hakkında araştırmalar yapılıyor. Mahir POLAT kimdir? Mahir POLAT kaç yaşında, nereli? Mahir POLAT hayatı ve biyografisi!

MAHİR POLAT KİMDİR?

Mahir POLAT

5 Mart 1975 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Baba adı Hasan, anne adı Fatma'dır.

İlköğrenimini Bayburt'ta, orta ve lise eğitimini Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nde tamamladı. Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümü'nden, sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Politik Ekonomi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.Kooperatifler ve Yerel Yönetimlerin İşbirliğinin SosyoEkonomik Etkileri üzerinde yüksek lisans tezi yazdı.

1995 yılında İzmir'e yerleşti. Gümrük müşavirliği yapan Polat, CHP'de Mahalle Temsilciliği ve İlçe Yöneticiliği görevlerini üstlendi. CHP 35. Olağan Kurultayında YDK Üyesi olarak seçilen Polat, iki dönemdir görevini sürdürmektedir. Kırsal yoksulluğun giderilmesi üzerine çalışmalar yaptı. Polat'ın, aynı zamanda çok sayıda mesleki ve sosyal dayanışma projesinde imzası bulunmaktadır.

Orta derece İngilizce bilen Polat, evli ve iki çocuk babasıdır.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Fahrettin Altun Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Aras Bulut İynemli Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mahir POLAT kimdir? Mahir POLAT kaç yaşında, nereli? Mahir POLAT hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 22:26:36. #1.16#
title