Mahalleli toplanıp tartıştığı kadını darp eden kişiyi bayıltana kadar dövdü Sokak ortasında tartıştığı kadını acımasızca darp eden kişi, duruma tepki gösteren mahalle halkı tarafından feci şekilde dövüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir adamın tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüğü görülüyor. Talihsiz kadını acımasızca darp ettikten sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalışan kişi, o esnada duruma tepki gösteren mahalleli tarafından bayıltana dövüldü.