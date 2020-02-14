Mahalle bekçilerin dikkati yangının büyümesini önledi
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Mahalle bekçilerin dikkati yangının büyümesini önledi

Eskişehir'de, bir eğitim müdürlüğünde meydana gelen yangın mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

14.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:12
Mahalle bekçilerin dikkati yangının büyümesini önledi

'de, bir eğitim müdürlüğünde meydana gelen yangın mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre; olay Mahallesi Ertaylan Sokaktaki Diyanet İşleri Başkanlığı Eskişehir Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yaşandı. Gece saat 01: 00 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçilerinin yaya devriyesi sırasında, müdürlük penceresinden çıkan duman fark edildi. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesiyle kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangının yaşandığı odaya tazyikli su ile müdahale ederek söndürdü.


Öte yandan yangının müdürlükteki gece bekçisinin kullandığı elektrikli sobadan çıktığı iddia ediliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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