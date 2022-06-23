Zuhal Olcay Sma Hastası Ela Bebek İçin Sahneye Çıkıyor
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Zuhal Olcay'dan Antalya'da yardım konseri. Olcay, 29 Haziran Çarşamba akşamı Alanya Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine, 8 aylık Ela bebek için çıkmaya hazırlanıyor.
Zuhal Olcay konserinden elde edilecek gelir, Ela bebeğin tedavisi için bağışlanacak.
Alanya'da yaşayan Nuray-Hayrullah Ünal çiftinin 8 aylık kızları Ela bebeğin, SMA Tip 1 hastalığıyla mücadelesi devam ediyor.
Ela bebeğin yurtdışında gen tedavisi olabilmesi için 1 milyon 250 bin TL'ye ihtiyacı var ve gereken paranın sadece yüzde 33'ü toplanmış. Alanya Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserin sunuculuğunu Jess Molho üstlendi.
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