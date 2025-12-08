Haberler

Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, havuz başında dans eden bir kişinin videosunun "Zeynep Bastık'ın babası" diye paylaşılması üzerine açıklama yaptı. İddiaları net bir dille yalanlayan Bastık, "Kendisi babam değil." dedi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medyada hızla yayılan bir video hakkında açıklama yaptı. Havuz başında dans eden bir erkeğin yer aldığı görüntüler, bazı kullanıcılar tarafından " Zeynep Bastık'ın babası" notuyla paylaşıldı. Bu iddiaların büyümesi üzerine Bastık, sessizliğini bozdu ve konuya açıklık getirdi.

ZEYNEP BASTIK'TAN O VİDEOYA AÇIKLAMA GELDİ

Şarkıcı, hakkındaki bu iddianın doğru olmadığını kesin bir dille belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, videodaki kişinin babası olmadığını vurguladı.

"ZEYNEP BASTIK'IN BABASI DİYE HABER YAPMIŞLAR"

Bastık açıklamasında şunları söyledi: "Evet şimdi size çok komik, çok enteresan bir şeyin açıklamasını yapmak için bu story'yi çekiyorum. Sabah babam aile grubuna inanılmaz bir haber attı. Bir videoda bir beyefendi havuz başında dans ediyor ve birtakım abuk sabuk ve kendini bilmez ve nereden babamı karıştırmak istediklerini asla anlamadığım bir şekilde Zeynep Bastık'ın babası diye bir haber yapmışlar.

"KENDİSİ BABAM DEĞİL"

Kendisi babam değil. Biz kendi aramızda gülüp geçtik ama video ciddi şekilde yayılım gösteriyor ve babam olup olmaması haricinde beyefendi için de çok çirkin ve kaba yorumlar var. Neyse, çok tatsız. Ama yani bunu açıklamak zorundayım çünkü babam böyle şeylerin içinde bulunmak zorunda değil ve böyle şeylere alışık değil ve ne münasebet zaten her şeyden önce. Ben dedim ki babacığım ben dedim bir story yayınlayayım dedim, bunu açıklayayım. Böyle yani, videodaki kişi babam değil arkadaşlar."

Kaynak: Haberler.com / Magazin
