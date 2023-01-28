Zanna'ya Klip Sansürü

"Ara ara", "Pinokyo", "Hatırım Yok Mu?" ve daha birçok hit şarkıya imza atan, sesi ve güzelliğiyle müzikseverleri kendisine hayran bırakan başarılı sanatçı Zanna'nın "Ya Deliler Haklıysa" isimli parçası için çekilen klip Youtube tarafından sansürlendi.

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenen ve uğradığı mağduriyet hakkında konuşan şarkıcı: "Kariyerimde seksi görünmek gibi bir çabam yok. Sesimin de şarkılarımın da böyle şeylere ihtiyacı yok. Algoritma beni yanlış anladı (güldü). Ben kendimim ve kendim olmaya devam edeceğim. Böyle şeyleri sesi olmayanlar yapar!" diyerek duruma tepkisini gösterdi.

Ve dikkat! Youtube'un sansürünü değerlendirmek ve Zanna'nın Spica Records etiketiyle yayınlayıp, kendisi gibi deli ruhlara adadığı şarkısını youtube Netd kanalından dinleyebilirsiniz.