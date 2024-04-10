Yüz gerdirme ameliyatı olmuştu! İşte Cenk Eren'in son hali

Şarkıları ve tarzıyla her daim adından söz ettiren 58 yaşındaki Cenk Eren, geçtiğimiz ay daha genç görünmek için yüz gerdirme ameliyatı geçirdi. Eren, ameliyattan günler sonra da son halini paylaştı.

SON HALİ ÇOK BEĞENİLDİ

Estetikliler kervanına katılarak operasyonu için 800 bin TL harcayan Cenk Eren, Instagram hesabından son halini paylaşarak "Çok soran oluyor anlık kendi çektiğim fotoğraf. Nasıl olmuş? Not: Artık sakal ve bıyık yok, filtre de yok" dedi. Eren'in son halini çok beğenen Safiye Soyman ise "Muhteşem olmuşsun. Çok beğendim Cenk. Çok çok güzel olmuş sahne adamısın tabi ki bakacaksın kendine süper süper bayıldım" yorumunu yaptı. Melek Baykal ise "Süper olmuşsun Cenk'im" ifadelerini kullandı.