Yusuf İslam'dan Ayasofya Paylaşımı!

11 ayın sultanı Ramazan'da Ayasofya'yı ziyaret eden isimlerden birisi de dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam oldu.

Yusuf İslam, ziyaret sonrası Ayasofya'daki fotoğrafını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Ünlü isim sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hala çok güçlü bir şekilde parlayan manevi ışığa tarihin ayırıcı duvarlarından bakmak." ifadesinde yer verdi.