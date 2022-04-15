Yusuf İslam'dan Ayasofya Paylaşımı! - Haberler

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Yusuf İslam'dan Ayasofya Paylaşımı!

Snob Magazin - Magazin
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Yusuf İslam'dan Ayasofya Paylaşımı!

Dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam, Ramazan ayında Ayasofya'yı ziyaret etti.

11 ayın sultanı Ramazan'da Ayasofya'yı ziyaret eden isimlerden birisi de dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam oldu.

Yusuf İslam, ziyaret sonrası Ayasofya'daki fotoğrafını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Ünlü isim sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hala çok güçlü bir şekilde parlayan manevi ışığa tarihin ayırıcı duvarlarından bakmak." ifadesinde yer verdi.

Yusuf İslam'dan Ayasofya Paylaşımı!

Yusuf İslam'dan Ayasofya Paylaşımı!

Snob Magazin / Magazin

Yusuf İslam, Magazin, Haberler

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