Yılmaz Morgül ve Pelin Suade Barbie ve Ken oldu

Dünyayı saran Barbie ve Ken akımına ayak uyduran Yılmaz Morgül ve Pelin Suade katıldıkları ödül töreninin en dikkat çeken çifti oldular. Tepeden tırnağa pembelere bürünen ikili yeni Barbie ve Ken olduklarını ilan etti.