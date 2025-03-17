Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı

'Taçsız Kraliçe', 'Kayıp Kızlar' ve 'Ver Elini İstanbul' gibi yapımlarla hafızalara kazınan Nuri Alço, geçtiğimiz yıl sağlık sorunları nedeniyle peş peşe 5 büyük ameliyat geçirdi.

"ŞU AN GAYET İYİYİM"

Kanal D'de yayınlanan magazin programına konuk olan Alço, sağlık durumunun artık iyi olduğunu belirterek şunları söyledi: "5 tane büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok."

"VEFALI BİR EŞE RAST GELDİM"

2020 yılında kendisinden yaşça küçük olan Burcu Alço ile evlenen sanatçı, eşi hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Eşinin vefakar tavrına dikkat çeken Alço, şu ifadeleri kullandı: "Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim."

"ÖLDÜKTEN SONRA NEYİM VARSA EŞİME KALACAK"

Yeşilçam'ın efsane ismi, hayata dair bakış açısını ve vasiyetini de ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Ünlü sanatçı, ölümle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok."