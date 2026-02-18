Yayın arasında başörtüsü takan Ece Erken tartışma yarattı

Oyuncu ve sunucu Ece Erken, kendi sunduğu canlı yayın programında başörtüsü taktığı anları takipçileriyle paylaştı. Stüdyoda bulunan bazı isimler Erken'e başörtüsünü çok yakıştırdıklarını dile getirdi.

Ancak paylaşılan görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Kimi kullanıcılar Erken'in tercihine olumlu yorum yaparken, bazı kullanıcılar ise kıyafet seçimine gönderme yaparak eleştiride bulundu. "Elbise ne alaka?" şeklindeki yorumlar dikkat çekti.

Kısa sürede yayılan görüntüler, farklı görüşleri beraberinde getirdi.

2016 YILINDA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Ece Erken'in sunumuyla 2016 yılında TRT ekranlarında yayınlanan 'İyi Fikir' programının bir bölümüne Ece Erken'in tesettüre girmesi damga vurmuştu.

