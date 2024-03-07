Yasemin Şefkatli'den oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Doktor kontrolünün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yasemin Şefkatli, oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"AMA AYEL İYİ"

Şefkatli paylaşımında, "Merakınızı severim, bugün her şey yolunda geçti. Doktorumuz iyi gidiyor dedi ama bir operasyonumuz daha var demiştim. O da Nisan ayında olacak gibi ama Ayel iyi" ifadelerini kullandı.