Ece Seçkin konserinde sahneye çıkan Yasemin Minguzzi, oğlunun en sevdiği şarkıyı söyledi

Ece Seçkin konserinde sahneye çıkan Yasemin Minguzzi, oğlunun en sevdiği şarkıyı söyledi
Ece Seçkin konserinde sahneye çıkan Yasemin Minguzzi, oğlunun en sevdiği şarkıyı söyledi
Pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin, son konserinde Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin en sevdiği şarkıyı seslendirirken, sahneye Yasemin Minguzzi de çıktı. Seçkin'i kucaklayarak sarılan anne Minguzzi, daha sonra şarkıya da eşlik etti. Bu duygusal anlarda, konser alanını dolduran izleyiciler gözyaşlarını tutamadı.

Pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin'in son konserinde duygusal anlar yaşandı.

MATTİA AHMET MİNGUZZİ'NİN EN SEVDİĞİ ŞARKIYI SESLENDİRDİ

Konserin akustik bölümünde Seçkin, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin en sevdiği şarkıyı seslendirdi.

YASEMİN MİNGUZZİ DE SAHNEYE ÇIKTI, ECE SEÇKİN'LE DÜET YAPTI

O sırada ise seyircilerin arasında bulunan ve oğlunun en sevdiği şarkının çalındığını duyan Yasemin Minguzzi de sahneye çıktı. Anne Minguzzi, kucaklayarak sarıldığı Seçkin'e şarkıyı söylediği sırada da eşlik etti.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Konser alanını dolduran izleyicilerin gözyaşlarını tutamadığı o anlar, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

"AHMET'İN BU AKŞAM BİZİ SEYRETTİĞİNİ BİLİYORUM"

Öte yandan, duygularını sahnede yaptığı kısa bir konuşma ile dile getirmeye çalışan Seçkin'in, "Ahmet'in bu akşam bizi seyrettiğini biliyorum. Ruhunun ablasının yanında olduğunu biliyorum. Babası, annesi, teyzeleri ve kuzenleri benim canlarım burada" ifadelerini kullandığı görüldü.

Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
