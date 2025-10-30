Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Bir dönem müzik dünyasına damga vuran Hepsi grubunun üyesi Yasemin Yürük ile Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma'nın aşk yaşadığı öne sürüldü. İkilinin Belçika'da çekilen 'The Traitors Türkiye' yarışmasında yakınlaştığı iddia edildi.

2000'li yılların unutulmaz müzik gruplarından Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük, uzun süredir sahnelerden uzak bir yaşam sürüyor. Spor eğitmenliği yapan Yürük, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

BELÇİKA'DA BAŞLAYAN YAKINLIK

İddiaya göre Yürük, çekimleri Belçika'daki bir şatoda devam eden 'The Traitors Türkiye' adlı yarışma programında, eski futbolcu Pascal Nouma ile yakınlaştı. Programın setinde başlayan dostluğun kısa sürede aşka dönüştüğü öne sürüldü.

YARIŞMA 2026'DA YAYINLANACAK

İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde büyük ilgi gören 'The Traitors' formatı bu yıl Türkiye'ye de uyarlandı. 20 ünlü ismin yer aldığı yarışma, strateji ve zeka oyunlarıyla büyük ödül için kıyasıya mücadele ediyor. İzleyiciler, yarışmacılar arasındaki "güvenilir" ve "hain" isimleri bulmaya çalışıyor. Çekimleri süren yapımın, 2026 yılının ilk aylarında bir dijital platformda yayınlanması bekleniyor.