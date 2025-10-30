Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor
Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük ile Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma'nın aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin, Belçika'da çekimleri süren "The Traitors Türkiye" adlı yarışma programında yakınlaştıkları öne sürüldü.
2000'li yılların unutulmaz müzik gruplarından Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük, uzun süredir sahnelerden uzak bir yaşam sürüyor. Spor eğitmenliği yapan Yürük, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
BELÇİKA'DA BAŞLAYAN YAKINLIK
İddiaya göre Yürük, çekimleri Belçika'daki bir şatoda devam eden 'The Traitors Türkiye' adlı yarışma programında, eski futbolcu Pascal Nouma ile yakınlaştı. Programın setinde başlayan dostluğun kısa sürede aşka dönüştüğü öne sürüldü.
YARIŞMA 2026'DA YAYINLANACAK
İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde büyük ilgi gören 'The Traitors' formatı bu yıl Türkiye'ye de uyarlandı. 20 ünlü ismin yer aldığı yarışma, strateji ve zeka oyunlarıyla büyük ödül için kıyasıya mücadele ediyor. İzleyiciler, yarışmacılar arasındaki "güvenilir" ve "hain" isimleri bulmaya çalışıyor. Çekimleri süren yapımın, 2026 yılının ilk aylarında bir dijital platformda yayınlanması bekleniyor.