Haberler

Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük ile Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma'nın aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin, Belçika'da çekimleri süren "The Traitors Türkiye" adlı yarışma programında yakınlaştıkları öne sürüldü.

  • Yasemin Yürük ve Pascal Nouma'nın 'The Traitors Türkiye' yarışmasında yakınlaştığı iddia edildi.
  • Yarışmanın çekimleri Belçika'da bir şatoda devam ediyor.
  • Yarışmanın 2026 yılının ilk aylarında bir dijital platformda yayınlanması bekleniyor.

Bir dönem müzik dünyasına damga vuran Hepsi grubunun üyesi Yasemin Yürük ile Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma'nın aşk yaşadığı öne sürüldü. İkilinin Belçika'da çekilen 'The Traitors Türkiye' yarışmasında yakınlaştığı iddia edildi.

2000'li yılların unutulmaz müzik gruplarından Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük, uzun süredir sahnelerden uzak bir yaşam sürüyor. Spor eğitmenliği yapan Yürük, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

BELÇİKA'DA BAŞLAYAN YAKINLIK

İddiaya göre Yürük, çekimleri Belçika'daki bir şatoda devam eden 'The Traitors Türkiye' adlı yarışma programında, eski futbolcu Pascal Nouma ile yakınlaştı. Programın setinde başlayan dostluğun kısa sürede aşka dönüştüğü öne sürüldü.

Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

YARIŞMA 2026'DA YAYINLANACAK

İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde büyük ilgi gören 'The Traitors' formatı bu yıl Türkiye'ye de uyarlandı. 20 ünlü ismin yer aldığı yarışma, strateji ve zeka oyunlarıyla büyük ödül için kıyasıya mücadele ediyor. İzleyiciler, yarışmacılar arasındaki "güvenilir" ve "hain" isimleri bulmaya çalışıyor. Çekimleri süren yapımın, 2026 yılının ilk aylarında bir dijital platformda yayınlanması bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli :

Demek ki Büyüklerine saygılı biriymiş. :))

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
İspanyol Youtuber'ı Tarlabaşı'nda darbettiler

İspanyol Youtuber'ı Tarlabaşı'nda darbettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.