Yakın Arkadaşının Eşiyle Görüntülendi! - Haberler

Yakın Arkadaşının Eşiyle Görüntülendi!
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Ünlü yönetmen ve oyuncu Sermiyan Midyat, önceki gece Cihangir sokaklarında yakın arkadaşının eşiyle görüntülendi. İşte detaylar...
Aşk sorularına yanıt veren Sermiyan Midyat, "Hanımefendi yakın arkadaşımın eşi. Bence çekmeyin arkadaşlar, çok ayıp olur" dedi.
Midyat ve evli arkadaşının rahat tavırları dikkat çekti.
SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?
Sermiyan Midyat 2 Aralık 1974 yılında Ankara'da doğdu. Sermiyan Midyat'ın mesleği O-oyuncu, yönetmen ve senaristliktir. Anne ve babası Kürt kökenli olan Midyat, 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz gibi duayen isimlerden tiyatro eğitimi aldı. Sermiyan Midyat, 1993'ten 1996 senesine kadar kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi aldı.
1994 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl eğitim almasının ardından devam etmeyip ayrılarak İşletme Fakültesine okumaya karar verdi. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı gibi görevler aldı. Ardından, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi usta sanatçılarla birlikte çalıştı. 2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak sahne aldı.
Birçok film ve dizide yer alan Midyat, Emret Komutanım dizisindeki Arıza Hamza rolüyle izleyicilerin dikkatini çekti. 2007 senesinde kurduğu Oyunbozan isimli tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü hem yazdı hem de yönetti. Aynı zamanda Mustafa Ceceli'nin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Deniz'in seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözlerini kaleme aldı.
İŞTE SERMİYAN MİDYAT FİLMLERİ
Oyuncu
Aşkımızın Son Teknesi (2020) Saffet Hoca (Kick Boks hocası) TV Filmi
Ağır Romantik (2020)
Tut Yüreğimden Anne (2018) Okan
Ay Lav Yu Tuu (2017) (İbrahim)
Bir Baba Hindu (2016) Fadıl (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)
Anasının Oğlu (2014) Cano Ağa
Analı Oğullu (2014) Cano Ağa
Sevdaluk (2014) Nadir
Hükümet Kadın 2 (2013) Faruk ( Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)
Hükümet Kadın (2013) Faruk (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)
Kalbim Seni Seçti (2011) Ömer
Hakan Bey (2011)
Ay Lav Yu (2010) İbrahim (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)
Hanımeli Sokağı (2010) Yusuf
Eve Dönüş (2006)
Polis (2006)
Sıla (2006) Berzan
Banyo (2005)
Kırık Kanatlar (2005) Yüzbaşı Şahin
Emret Komutanım (2005) Arıza Hamza
Biz Boşanıyoruz (2004) Ali Babaç
Pardon (2004) Enişte
Gece Yürüyüşü (2004) Süleyman
Bir Dilim Aşk (2004) Muzaffer Bey (9. bölüm)
Şarkılar Seni Söyler (2003) Sinan
Şöhretler Kebapçısı (2003) Ali Babaç
Koçum Benim (2002) Kurtuluş Koç (18, 19 ve 30. bölümlerde oynamıştır)
Kuzenlerim (2002) Serdar (14-22 bölümleri arası)
Hiçbiryerde (2001)
Bizim Otel (2001)
Halk Çocuğu (2000)
Büyük Firar (2000)
Ağlayan Kadın (2000) Zafer
Utanmaz Adam (1998) (Tombak Limited'in Adamı rolünde)
Yönetmen
Ay Lav Yu Tuu (2017)
Bir Baba Hindu (2016)
Hükümet Kadın 2 (2013)
Hükümet Kadın (2013)
Ay Lav Yu (2010)