Üye Girişi
Haberler

Wilma Elles, "Kimseye güvenmeyin" diyerek dolandırıcılara karşı herkesi uyardı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı bir etkinlikte Haberler.com'a yaptığı açıklamada dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Elles, "Özellikle telefondan çok fazla dolandırıcılık yapılıyor. Çok dikkat edin. Hiçbir zaman kimseye çok fazla güvenmeyin." ifadelerini kullandı.

Haberler.com'a konuşan ünlü oyuncu Wilma Elles, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak, "Özellikle telefondan çok fazla dolandırıcılık yapılıyor. Çok dikkat edin. Hiçbir zaman kimseye çok fazla güvenmeyin." dedi.

WILMA ELLES'TEN VATANDAŞLARA "DOLANDIRICILIK" UYARISI

Ünlü dizi ve film oyuncusu Wilma Elles, katıldığı bir etkinlikte dolandırıcılara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Dolandırıcılığın son zamanlarda çok fazla arttığına dikkat çeken Elles, Haberler.com'a yaptığı açıklamalarda vatandaşın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Wilma Elles, 'Kimseye güvenmeyin' diyerek dolandırıcılara karşı herkesi uyardı

"KİMSEYE ÇOK FAZLA GÜVENMEYİN"

Elles şunları söyledi: "Her zaman müşteri haklıdır. Maalesef son zamanlarda bazı sahtekarlıklar ortaya çıkmış durumda. Özellikle telefondan çok fazla dolandırıcılık yapılıyor. Burada birçok sanatçı uyarıyor. Çok dikkat edin. Hiçbir zaman kimseye çok fazla güvenmeyin. Tüketici her zaman korunmak zorunda."

Wilma Elles, 'Kimseye güvenmeyin' diyerek dolandırıcılara karşı herkesi uyardı

Wilma Elles, 'Kimseye güvenmeyin' diyerek dolandırıcılara karşı herkesi uyardı

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Magazin

Wilma Elles Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 24 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI izle! 24 Şubat Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Saadet Partisi İzmir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İzmir adayı Mustafa Erduran kimdir? Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın kimdir? Saadet Partisi Isparta belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Isparta adayı Aydın Apaydın kimdir? Saadet Partisi Iğdır belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Iğdır adayı Necmettin Turan kimdir? Saadet Partisi Hatay belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Hatay adayı Necmettin Çalışkan kimdir? Saadet Partisi Gümüşhane belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Gümüşhane adayı Akın Demir kimdir? Saadet Partisi Giresun belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Giresun adayı Abdulkadir Bektaş kimdir? Saadet Partisi Gaziantep belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Gaziantep adayı Ahmet Cengiz kimdir? DEM Parti Bingöl Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl adayı Aydın Bürçün kimdir? Saadet Partisi Erzurum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Erzurum adayı Faik Çalık kimdir? DEM Parti Bilecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik adayı Züleyha Çengel ve Ömer Ege kimdir? Saadet Partisi Elazığ belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Elazığ adayı Abdullah Akın kimdir? Saadet Partisi Edirne belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Edirne adayı Tezcan Karakütük kimdir?
500

Yorumlar (1)

Perwer:

Bizim Bitlis’in gelini, doğru söylüyor.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title