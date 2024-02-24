Wilma Elles, 'Kimseye güvenmeyin' diyerek dolandırıcılara karşı herkesi uyardı

Haberler.com'a konuşan ünlü oyuncu Wilma Elles, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak, "Özellikle telefondan çok fazla dolandırıcılık yapılıyor. Çok dikkat edin. Hiçbir zaman kimseye çok fazla güvenmeyin." dedi.

WILMA ELLES'TEN VATANDAŞLARA "DOLANDIRICILIK" UYARISI

Ünlü dizi ve film oyuncusu Wilma Elles, katıldığı bir etkinlikte dolandırıcılara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Dolandırıcılığın son zamanlarda çok fazla arttığına dikkat çeken Elles, Haberler.com'a yaptığı açıklamalarda vatandaşın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

"KİMSEYE ÇOK FAZLA GÜVENMEYİN"

Elles şunları söyledi: "Her zaman müşteri haklıdır. Maalesef son zamanlarda bazı sahtekarlıklar ortaya çıkmış durumda. Özellikle telefondan çok fazla dolandırıcılık yapılıyor. Burada birçok sanatçı uyarıyor. Çok dikkat edin. Hiçbir zaman kimseye çok fazla güvenmeyin. Tüketici her zaman korunmak zorunda."