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Will Smith: 'Chris Rock'a attığım tokatın sorumlusu çocukluk travmalarım'

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Will Smith, Oscar Ödülleri töreninde eşi Jada Pinkett Smith hakkında yaptığı şakanın ardından sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat attığı 'o korkunç gece' hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Will Smith, Oscar Ödülleri töreninde eşi Jada Pinkett Smith hakkında yaptığı şakanın ardından sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat attığı 'o korkunç gece' hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DailyMotion.com / Magazin

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