Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'in bebek müjdesi

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'in bebek müjdesi
2021 yılında şarkıcı Mehmet Erdem ile sade bir törenle evlenen Vildan Atasever'den sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncunun beş aylık hamile olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu Vildan Atasever, 2021 yılında şarkıcı Mehmet Erdem ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift, gözlerden uzak sürdürdükleri mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyordu.

BEŞ AYLIK HAMİLE

Şimdilerde "Aile Saadeti" dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Atasever'den hayranlarını sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncunun beş aylık hamile olduğu öğrenildi.

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

2.Sayfa'nın haberine göre Atasever ve Erdem'in bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. Çiftin bebeklerinin erkek olacağı belirtildi.

