Victoria Beckham 25 yıllık evliliğin sırrını açıkladı

Ünlü çift David ve Victoria Beckham, 25 yıllık evliliklerini sürdürürken aralarındaki bağı güçlü tutmanın sırrını paylaştı. 51 yaşındaki Victoria Beckham, yeni Netflix belgeselinde hem evliliklerinin dinamiğini hem de eşi David'in horlama sorunuyla nasıl baş ettiğini anlattı.

"KÜÇÜK ŞEYLER BİZİ GÜÇLÜ TUTUYOR"

Victoria Beckham, The Sun'a verdiği röportajda uzun soluklu evliliklerinin temelinde küçük ama anlamlı jestlerin yattığını söyledi, "Birbirimize gerçekten değer veriyoruz. Küçük notlar bırakırız, o seyahate çıkmadan önce vitaminlerini hazırlarım. O da bazen akşam yemeği pişirir. Bu tür şeyler bizi yakın tutuyor."

Beckham çifti, tüm şöhretlerine rağmen "sıradan" anlardan keyif almayı ihmal etmiyor. Victoria, "Geçen hafta sonu birlikte kırsaldaki yerel bir mekâna gidip öğle yemeği yedik, hâlâ çok eğleniyoruz. En önemlisi, o beni güldürüyor." dedi.

HORLAMA SORUNU İTİRAFI

Ünlü moda tasarımcısı, belgeselde eşiyle yaşamına dair samimi bir detay da paylaştı. David Beckham'ın horlamasının büyük bir sorun haline geldiğini belirten Victoria, kulak tıkacıyla uyuduğunu açıkladı.

AİLE HAYATI VE BELGESEL DETAYI

Victoria Beckham'ın yeni Netflix belgeseli, onun şarkıcılıktan moda dünyasına uzanan kariyerini ve Beckham ailesinin özel hayatını konu alıyor. Victoria, dört çocukları Brooklyn (25), Romeo (21), Cruz (19) ve Harper (12) ile kurdukları aile düzenine de değindi.

Belgeselde, David'in geçmişteki aldatma iddialarına ve Victoria'nın zaman zaman mutsuz görünen ifadelerine de yer veriliyor. Ünlü yıldız, o dönemle ilgili olarak "Kendimi mutsuz gösteren şeylerin bir kısmı ondan kaynaklıydı" sözleriyle dikkat çekti.