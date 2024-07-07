Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçek yağdı
Van'daki konserini "Ne Mutlu Türküm diyene" sözleriyle bitirince sahneye onlarca kişi tarafından pet şişe atılarak protesto edilen şarkıcı Bengü, Edirne'de bambaşka bir manzarayla karşılaştı. Edirneliler konserin başında sahneye çiçekler atarak Bengü'ye sevgisini gösterdi.
Van'da verdiği konseri "Ne Mutlu Türküm diyene" sözleriyle bitirdiği için sahnesine pet şişe fırlatılan şarkıcı Benü Edirne'de farklı bir manzarayla karşılaştı. Konserin başında Edirneliler sahneye çiçek attı.
VAN'DAKİ KONSERDE SAHNEYE PET ŞİŞE ATMIŞLARDI
Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde Van'da konser veren şarkıcı Bengü, beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı. Konserini "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözleriyle bitiren Bengü'nün sahnesine onlarca kişi pet şişe fırlatmıştı.
BENGÜ'YE EDİRNE'DE ÇİÇEK YAĞDIRDILAR
Ünlü şarkıcı Edirne'de verdiği konserinde ise bambaşka bir sahneyle karşılaştı. Konserin başında onlarca Edirneli sahneye çiçek attı.