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Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçek yağdı

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Van'daki konserini "Ne Mutlu Türküm diyene" sözleriyle bitirince sahneye onlarca kişi tarafından pet şişe atılarak protesto edilen şarkıcı Bengü, Edirne'de bambaşka bir manzarayla karşılaştı. Edirneliler konserin başında sahneye çiçekler atarak Bengü'ye sevgisini gösterdi.

Van'da verdiği konseri "Ne Mutlu Türküm diyene" sözleriyle bitirdiği için sahnesine pet şişe fırlatılan şarkıcı Benü Edirne'de farklı bir manzarayla karşılaştı. Konserin başında Edirneliler sahneye çiçek attı.

VAN'DAKİ KONSERDE SAHNEYE PET ŞİŞE ATMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde Van'da konser veren şarkıcı Bengü, beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı. Konserini "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözleriyle bitiren Bengü'nün sahnesine onlarca kişi pet şişe fırlatmıştı.

Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçekler yağdı!Van'daki konserini "Ne Mutlu Türküm diyene" sözleriyle bitiren şarkıcı Bengü, sahneye pet şişe atılarak protesto edilmişti.

BENGÜ'YE EDİRNE'DE ÇİÇEK YAĞDIRDILAR

Ünlü şarkıcı Edirne'de verdiği konserinde ise bambaşka bir sahneyle karşılaştı. Konserin başında onlarca Edirneli sahneye çiçek attı.

Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçekler yağdıEdirneliler, konserin başında sahneye çiçekler atarak Bengü'ye sevgisini gösterdi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Magazin

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Yorumlar (8)

Genco:

Kimse neden bu soruyu Bengü’ye sormuyor, durduk yere “ ne mutlu Türküm diyene “ diye neden bu sözü söyleme ihtiyacını gördün? Tamam binlerce milyonlarca ve sonuna dek ne mutlu Türküm diyene.. Ama şimdiye kadar hangi sanatçı gittiği konserinde bu sözü söyledi de Bengü durduk yere bunu söyleme ihtiyacını gördü ? Açıkçası bu son yaşadığımız olaylar içinde gördüğüm her bir eylemi bir fitilleme gibi görüyorum.

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Sinan Bulduk:

Üçbejler ücbej çiçek atmış ne yani.

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Goethegitme:

Çikarin çikarin tepenize,yarinda aglamak yok

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Hazım Ataman:

Kutuplaşma zirve yapmış demektir

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Edim Kılınç:

Helal sana sn.Edirne Başkanım Ne mutlu Türküm diyene

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mehmet çelik:

Bu kadın daha önce ki konserlerinde böyle başlayıp böyle bitirmismi acaba !!! Durup dururken ortalığı karıştırmak istiyor. Bekliyelim bakalım daha nereye kadar gitecek bu kutuplastirma. Hadi hayırlısı. Siradkileri görelim bakalım.

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Barış O. B.:

Kapasite meselesi

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VAHAP:

VAN deyip geçmeyin, VAN a saygıdan öte bişey düşünülemez

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