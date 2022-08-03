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Vahide Perçin'li Dizinin Adı Değişti

Vahide Perçin'li Dizinin Adı Değişti

Usta oyuncu Vahide Perçin'in yeni dizisi "Hakime Hanım"ın adı değişti. Dizide Vahide Perçin "Hakime Ülkü" hanımı canlandıracak.

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Tims&B atv'ye "Bir Zamanlar Çukurova"nın yerine "Hakime Hanım" kod adlı diziyi çekecek. Ayfer Tunç'un yazdığı dizide ünlü oyuncu ve eğitmen Vahide Perçin "Hakime Ülkü" hanımı canlandıracak. Dizinin senaryosu yine Ayfer Tunç imzası taşıyor. İstanbul'da çekilecek dizide adliye ortamındaki davalara ve insan öykülerine de geniş yer verilecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak dizinin kadrosuna Hakime hanımın eşi rolüyle Mustafa Uğurlu dahil oldu. Uzun soluklu dizilerin yönetmeni Murat Saraçoğlu'nın imza atacağı dizinin bu arada ismi de değişti. Yakında sete çıkacak olan projenin yeni adı "Benim Mutlu Ailem" oldu. Ülkü'nün eşinin bambaşka yüzüyle tanışacağı dizi nefes kesen olaylara sahne olacak.

Snob Magazin / Magazin

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