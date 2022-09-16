Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Enes Batur, çocuklara alkolle ilgili tavsiyesiyle tepki çekti

Uzun süreden bu yana ortalıkta görülmeyen ve geçtiğimiz aylarda alkollü bir şekilde objektiflere yakalanması çok konuşulan Enes Batur'un YouTube hesabındaki videosu gündem oldu. Batur söz konusu videoda, "Öncelikle söylüyorum, alkol iyi bir şey değildir. Hele ki sürekli içiciyseniz. Ama iki haftada bir, haftada bir insanın bünyesine göre arkadaş çevresinde bir sosyal içici olabilir" ifadelerini kullandı. Batur'un sözleri büyük tepki gördü.

YouTube fenomeni Enes Batur bir dönem parlamasının ardından uzun süredir ortalıkta görünmüyordu. Geçtiğimiz aylarda Asmalımescit'te alkollü ve ayakta durmakta zorlanır bir şekilde objektiflere yansıyan Batur, bu sefer de çocuklara yönelik tavsiyesi nedeniyle gündeme geldi.

YOUTUBE HESABINDAN PAYLAŞTI

YouTube hesabından gerçekleştirdiği yayında çocuklara yönelik konuşma gerçekleştiren Batur, "Öncelikle söylüyorum, alkol iyi bir şey değildir. Hele ki sürekli içiciyseniz. Ama iki haftada bir, haftada bir insanın bünyesine göre arkadaş çevresinde bir sosyal içici olabilir" ifadelerini kullandı. Batur'un takipçilerinin büyük kısmının çocuklar olması, bu sözlere tepki gösterilmesine neden oldu.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Enes Batur'un tepki çeken sözleri, sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları ifadeleri nedeniyle Enes Batur'u eleştiri yağmuruna tuttu.