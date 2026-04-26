Kanal D'nin 'Uzak Şehir' dizisi Midyat'taki setinde TEGV çocuklarını ağırladı

KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Uzak Şehir'in Midyat'taki seti, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) çocuklarını ağırladı. Çocuklar, set ortamını yakından görerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Ayna Yapım imzalı 'Uzak Şehir' dizisinin Midyat'taki çekim platosu, TEGV Midyat Öğrenim Birimi'nden gelen çocuklara açıldı. Dizide 'Cihan Albora' karakterini canlandıran Ozan Akbaba'nın davetiyle seti ziyaret eden çocuklar, kamera arkasını keşfetti. Çocuklar, sahnelerin nasıl hazırlandığını yerinde görürken, yönetmen Emre Aybek'ten çekim teknikleri hakkında bilgi aldı.

OYUNCULAR ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Sette çekim aralarında oyuncularla bir araya gelen çocuklar, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun ve Atakan Özkaya ile sohbet etti. Ozan Akbaba ile birlikte 'Mardinli Güzel Yarim' türküsünü söyleyen çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Gonca Cilasun ise çocuklara kitap okumanın önemini anlattı.

KARŞILIKLI HEDİYELER VERİLDİ

Ziyaret sırasında çocuklar ile oyuncular arasında hediyeler verildi. Çocukların hazırladığı anahtarlıklar oyunculara duygusal anlar yaşattı. Oyuncular da çocuklara oyuncak dağıttı. Gün, hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.

'BİZİ ÇOK GÜZEL AĞIRLADILAR'

TEGV Midyat Öğrenim Birimi Yöneticisi Kadir Kurt, "Dizi ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel bir şekilde ağırladılar. Albora Konağı'nı ziyaret ettik. Ozan Bey'in misafiri olarak çocuklarla birlikte pizza yemeye gittik. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Çocuklar da oyuncularla tanışmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi

Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı sonra Trump
Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış

ABD'yi sarsan saldırı! 31 yaşındaki öğretmen misafir kaydı yaptırmış
Ünlü otobüs firması sektörden tamamen çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden tamamen çekiliyor
Herkesin kafasını karıştıran hakem: Gerçek mi yoksa yapay zeka mı?

Herkesin kafasını karıştıran hakem!
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

Dur ihtarına uymayan hırsız hayatı boyunca unutmayacağı cezayı yedi

Anne, 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı

Anne vahşeti! 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı
Ünlü otobüs firması sektörden tamamen çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden tamamen çekiliyor
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti

Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!