CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
3'lü zirvede Yavaş'tan İmamoğlu'na sitem dolu sözler: Size yakınlarmış, durdurmalısınız

Yavaş, İmamoğlu'na sitem etmiş: Size yakınlarmış, durdurun onları
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor

Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sı Gonca Cilasun'un eski mesleği şaşırttı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzak Şehir dizisinde Sadakat Albora karakterini canlandıran Gonca Cilasun, eski mesleğinin haber spikerliği olduğunu açıkladı. Cilasun, televizyonun dizi sektöründen çok başka bir yeri olduğunu, canlı yayınların büyük heyecan verdiğini anlattı.

Ekranlarda fırtına estiren Uzak Şehir dizisinde Sadakat Albora karakterine hayat veren başarılı oyuncu Gonca Cilasun, geçtiğimiz aylarda eski mesleğinin haber spikerliği olduğunu söylediği bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de Sadakat Albora karakterini canlandıran Gonca Cilasun, birkaç ay önce katıldığı Biz Bize programında televizyondaki eski mesleğini açıkladı. Bir zaman haber spikerliği yaptığını söyleyen Cilasun, o günlerden şöyle bahsetti:

ÜNLÜ OYUNCU ESKİDEN SPİKERMİŞ

"Bir zamanlar Flash Tv vardı, hatırlarsanız. Artık yok galiba, yani eskisi gibi değil en azından. Orada Ana Haber Spikerliği yaptım. Bu heyecan verici bir şey. Televizyonun dizi sektöründen çok başka bir yeri. Sizin şu anda yaptığınız şey büyük heyecan verici. Canlı yayınlar hep böyledir biliyorsunuz. Her an her şey olabilir. Çünkü nefes alırken bir şey olabilir, su içerken tıkanabilirsiniz. Bunun heyecanı bile insanı diri tutan bir şey. Hele haber spikerliği bambaşka şey"

Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sı Gonca Cilasun'un eski mesleği şaşırttı

Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sı Gonca Cilasun'un eski mesleği şaşırttı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme
img

İlk 11'de başladığı maçta dalga konusu oldu
img

"Akşam eve gitmeye çalışan kızsın"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gezi Parkı davasında 3 beraat

Gezi Parkı davasında 3 isim beraat etti
'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

Bu paylaşım sonrası eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
Filistinli gruplardan yazılı açıklama: Trump'ın Gazze planı bir savaş ilanı

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.