Haberler

Uzak Şehir'de Şok Gelişme: Cihan'ın Sırrı Ortaya Çıkıyor

Uzak Şehir'de Şok Gelişme: Cihan'ın Sırrı Ortaya Çıkıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, yeni bölümünde seyircileri ekran başına kilitleyecek bir sırra ev sahipliği yapıyor. Ecmel'in Cihan Deniz için ölüm emri verdiği anlarda, Cihan'ın Ecmel'in torunu olduğunu açıklaması olayları sarpa sarıyor.

KANAL D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'de büyük sır ortaya çıkıyor. Ecmel, Cihan ve Sadakat'e hayatının acısını yaşatmak için plan yapıyor ve Cihan Deniz'i kaçırıyor. Ecmel ile Cihan'ın karşı karşıya gelip silahların çekildiği esnada kopan fırtına Cihan Deniz'le ilgili sırrı ortaya döküyor.

CİHAN GERÇEĞİ AÇIKLIYOR

Ekranların en çok izlenen yapımı unvanının sahibi Uzak Şehir'in yeni bölüm tanıtımı nefes kesti. Cihan Deniz'i kaçırtan Ecmel, Cihan ve Sadakat'e büyük acı yaşatmak isterken hayatının dersini alıyor. Fidan'ın, Boran'ın ölüm emrini Ecmel'in verdiğini gördüğünü söylediği anların yer aldığı tanıtımda asıl büyük şok, Ecmel'in Cihan Deniz için ölüm emrini verdiği esnada yaşanıyor. Başka çaresi kalmayan Cihan, onun Ecmel'in torunu olduğunu söylüyor. Ecmel duydukları karşısında donup kalırken Alya ve Sadakat de Cihan'ın söylediğini destekliyor.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi! Mağaza sayısı da artıyor

Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme

Kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına olay gönderme
Avrupa basını, Bizim Çocuklar'ın başarısını konuşuyor

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu

Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.