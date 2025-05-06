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Uzak Şehir'de Duygu Dolu Anlar ve Büyük Gerilim

Uzak Şehir'de Duygu Dolu Anlar ve Büyük Gerilim
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KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, heyecan dolu bir bölümle izleyicileri ekran başına kilitledi. Boran'ın cinayetiyle yüzleşen Cihan ve Alya'nın yaşadığı duygusal anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, hikayede önemli kırılmaların yaşandığı bir bölümle milyonları yine ekrana kilitledi. Cihan, Boran'ın cinayete kurban gittiği gerçeği ile yüzleşmesiyle darmaduman olurken, Alya ise Boran'ın ölümünden kendini sorumlu hissedip Deniz Cihan'ı kimden koruyacağını bilmeyerek büyük korku yaşadı. Melike Şahin'in 'Tutuşmuş Beraber' şarkısının eşlik ettiği sahnede, ikilinin gözyaşları içinde birbirlerine sarıldıkları anlar, izleyenlere de duygu dolu anlar yaşattı.

Dizinin can alıcı sahnelerinden bir diğerinde başrolde bu kez Alya ve Sadakat vardı. Fikriye ile Halis'in birlikte olduğu fotoğrafı görünce öfkesine hakim olamayan Sadakat, oğlu Boran'ın öldürülmesinden Alya'yı sorumlu tutup onu konaktan yaka paça attırdı. Alya'nın geri adım atmayarak, "Ben Alya Albora'yım, Cihan Albora'nın karısıyım. Bu konağın hanımağasıyım" sözleriyle Sadakat Hanım'a meydan okuduğu anlar sosyal medyada yorum ve paylaşım rekoru kırdı.

BİR UZAK ŞEHİR KLASİĞİ

Uzak Şehir, tüm kategorilerde yine uzak ara birinci oldu. Tüm Kişiler'de 16,89 izlenme oranı ve 44,39 izlenme payı elde eden fenomen dizi, AB kategorisinde 12,28 izlenme ve 36,44 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 16,78 izlenme ve yüzde 43,29 izlenme payıyla rakipsiz olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

'Uzak Şehir' pazartesi akşamları yeni bölümleriyle Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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