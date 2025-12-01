Uzak Şehir'de Aile Dramı: Boran ve Deniz'in Buluşması

KANAL D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'de Boran'ın ortaya çıkışıyla değişen dengelerde bu akşam yeni bir kırılma yaşanacak. Alya ve Deniz Cihan'dan vazgeçmeyeceğini açıklayarak kardeşi Cihan'a meydan okuyan Boran, oğlunun karşısına çıkacak. Duygu fırtınasına sahne olan büyük buluşmaya, babasının yaşadığını öğrenen Deniz'in sözleri damga vuracak.

'ANNEMLE BABAM HER ŞEYİ ANLATTI'

Pazartesi akşamları açık olan her iki televizyondan birinde izlenme başarısı gösteren Uzak Şehir'in yeni bölüm tanıtımı kalplere dokundu. Deniz Cihan'ın öldü bildiği babası Boran'la buluşmasının yer aldığı kesit izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Deniz'in yüzündeki şaşkınlıkla dudaklarından dökülen "Özledim ama görünce biraz korktum" sözü yürek parçaladı. Babasına karşı ürkek ve soğuk tavrı dikkat çeken Deniz'in "Annemle babam bana her şeyi anlattılar" çıkışı Boran'ı adeta yıkarken, Deniz'in baba olarak Cihan'ı seçtiğini ortaya koydu.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.