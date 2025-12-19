Haberler

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'nda test verdi. Eyüboğlu test vermesinin ardından serbest bırakıldı.

  • Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nda test verdi.
  • Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'na test vermesinin ardından serbest bırakıldı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçlamasıyla Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı.

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na test verdi. Oyuncu, test vermesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' ve 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçlarından ünlülere yönelik 3. operasyon düzenlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyyüboğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

MENAJERİN EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Dün gece bir yılbaşı yemeğinde olan ve yemek çıkışı komşusu olan Eser Küçükerol'un evine ziyarete giden oyuncu Ezgi Eyüboğlu da bu sırada gözaltına alındı. "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak" suçlamasıyla gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu'nun Vatan Emniyet'e götürüldü.

ADLİ TIP KURUMU'NA TEST VERDİKTEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'nda test verdi. Oyuncu Eyüboğlu Adli Tıp Kurumu'na test vermesinin ardından serbest bırakıldı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Magazin
