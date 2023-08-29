Hayatlarını kaybeden usta oyuncular Köksal Engür ve Yılmaz Gruda son filmlerini göremediler.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre hayatlarını kaybeden Köksal Engür ve Yılmaz Gruda son filmleri " Güven Bana"yı göremediler. Çekimlerden kısa bir süre sonra hayatını kaybeden Köksal Engür ve Yılmaz Gruda için gala da anma etkinliği de düzenlenecek.

Son filmlerini göremeyen iki usta isim arka arkaya yaşamlarını kaybetmiştiler.

Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar'ın yer aldığı komedi filmi "Güven Bana", 13 Ekim'de vizyonda olacak.