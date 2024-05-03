Usta Oyuncu Mert Egemen Hayatını Kaybetti

Tiyatro dünyasına çok sayıda usta oyuncu kazandıran Egemen aynı zamanda Devrimci Ankara Sanat Tiyatrosunun kurucularındandı.

DurakMedya'da yer alan habere göre usta oyuncu, yazar ve yönetmen Mert Egemen hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde hastaneye giderken kalbinin durması sonucunda kalp masajı ile hayata döndürülen ve bir haftadır yoğun bakımda olan ünlü isimden kötü haber geldi.

Egemen'in hastanede bu sabah hayatını kaybettiği bildirildi. Tiyatro sanatçılığının yanı sıra eğitimciliğiyle de tanınan Mert Egemen'in çok sayıda oyunu bulunuyordu.

Egemen son olarak; "Damda Deli Var" Aziz Nesin'in aynı adlı eserini yeniden oyunlaştırarak tiyatro severlerin beğenisine sunmuştu.