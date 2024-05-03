Üye Girişi
Haberler

Usta Oyuncu Mert Egemen Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tiyatro dünyasına çok sayıda usta oyuncu kazandıran Egemen aynı zamanda Devrimci Ankara Sanat Tiyatrosunun kurucularındandı. Usta oyuncu, yazar ve yönetmen Mert Egemen hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde hastaneye giderken kalbinin durması sonucunda kalp masajı ile hayata döndürülen ve bir haftadır yoğun bakımda olan ünlü isimden kötü haber geldi. Egemen'in hastanede bu sabah hayatını kaybettiği bildirildi. Tiyatro sanatçılığının yanı sıra eğitimciliğiyle de tanınan Mert Egemen'in çok sayıda oyunu bulunuyordu. Egemen son olarak; 'Damda Deli Var' Aziz Nesin'in aynı adlı eserini yeniden oyunlaştırarak tiyatro severlerin beğenisine sunmuştu.

Tiyatro dünyasına çok sayıda usta oyuncu kazandıran Egemen aynı zamanda Devrimci Ankara Sanat Tiyatrosunun kurucularındandı.

DurakMedya'da yer alan habere göre usta oyuncu, yazar ve yönetmen Mert Egemen hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde hastaneye giderken kalbinin durması sonucunda kalp masajı ile hayata döndürülen ve bir haftadır yoğun bakımda olan ünlü isimden kötü haber geldi.

Egemen'in hastanede bu sabah hayatını kaybettiği bildirildi. Tiyatro sanatçılığının yanı sıra eğitimciliğiyle de tanınan Mert Egemen'in çok sayıda oyunu bulunuyordu.

Egemen son olarak; "Damda Deli Var" Aziz Nesin'in aynı adlı eserini yeniden oyunlaştırarak tiyatro severlerin beğenisine sunmuştu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Aziz Nesin Yönetmen Ankara Sanat Ünlüler Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Starbucks zam geldi mi? Starbucks fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıta zam mı geldi 3 Mayıs 2024? Elazığ'da deprem mi oldu SON DAKİKA? 3 Mayıs CUMA (Sivrice) Elazığ depremi şiddeti, merkezi ne? #128558 Fenerbahçe hangi gün kuruldu? FB 3 Mayıs'ta mı kuruldu? 3 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 3 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Makas ne zaman icad edilmiştir? Makas kaç yılında icad edildi? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 3 Mayıs 2024 Cuma! 3 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 3 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 3 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 3 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 3 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 3 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni! Aston Villa elendi mi? Aston Villa UEFA Konferans Liginden elendi mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title