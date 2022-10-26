Usta gazeteci Halit Kıvanç'ın ölümü sanat dünyasını yıktı! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç'ın vefatını oğlu yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu. Kıvanç'ın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Sosyal medya hesabından babasının ölüm haberini duyuran Ümit Kıvanç, " Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Halit Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim'de öğleyin Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU

Halit Kıvanç'ın ölümü sanat dünyasını da hüzne boğdu. Usta isimle fotoğraflarını paylaşan birçok ünlü isim, yaşadıklarını üzüntüyü dile getirdi.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

NİLGÜN BELGÜN

"Gidenlerin arkasından sadece fotoğraflar ve değeri paha biçilmez anılar kalıyor… Yattığın yer incitmesin."

UĞUR DÜNDAR

"Ustamız, hocamız, değerli ağabeyim Halit Kıvanç'ı kaybettik. Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

BERNA LAÇİN

"Ah büyük üstat, iyi ki girdin hayatımıza ta çocukken, seninle pek çok güzellik yaşadım; mekanın cennet olsun gönlü güzel sözü güzel abimiz."

METİN UCA

"Acımız sonsuz, onu çok seven, ailesinden biri gibi hisseden yakın dostlarından olmanın ötesinde, onu usta kabul eden örnek alan çok şey öğrenen biri olarak da çok üzgünüm. Bir beyefendi yeri dolmaz çok yönlü bir gazeteci sunucuyu, Türkiye bir büyük değerini yitirdi."

JESS MOLHO

"Ustalar tek tek gidiyor maalesef. Mesleğe başlamamın en büyük nedenlerinden, idol, büyük usta Halit Kıvanç'a sevgi ve saygı dolu bir elveda."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Çocukluğumuzdan bir büyük parça daha koptu gitti…. Nurlarda uyuyun Halit Bey…."

HAMDİ ALKAN

"Mekanın cennet olsun Halit ağabey"

BEDİA AKARTÜRK

"Efsane sunucu Halit Kıvanç 'a Allah'tan rahmet ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz."

CEM DAVRAN

"Efsane, ustaların ustası, sonsuz saygılarımla. Mekanı cennet olsun, ruhu huzur bulsun."

SABAHAT AKKİRAZ

"Tüm hayatımızın fonunda onun sesi verdi. Seni çok sevdik #halitkıvanç ışıklar içinde uyu."

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