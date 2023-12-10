Uşak Film Yarışması ve Sinema Haftası Ödül Töreni Düzenlendi

Cumhuriyetin 100. Yılında Uşak Film Yarışması ve Sinema Haftası etkinlikleri kapsamında ödül töreni ve kapanış programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "100. Yıl Faaliyetleri konulu genelgesi kapsamında Cumhuriyetin 100. Yılı vesilesiyle Uşak Valiliği Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Uşak Sinema Haftası ve "Cumhuriyetin 100. Yılında Uşak" film yarışmasında ödül töreni ve kapanış programı düzenlendi. Yarışmaya toplam 67 film katıldı. Uşak dışından da yoğun katılımın olduğu "Cumhuriyetin 100. Yılında Uşak" film yarışmasında altı eser finale kaldı. Jüri Başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü Sahibi Yönetmen Mesut Uçakan'ın yaptığı yarışmada alanında ve medya sektöründe isim yapmış birbirinden kıymetli isimler yer aldı. Neşe Berber, Feza Çaldıran, Muhammed Kösen, Tülin Ürker Kürşad Kızbaz ve Zeynep Işınsı jüri üyeleri olup belgesel ve kurmaca olarak iki kategoride yarışmaya finale kalan eserleri ise Bir Asır Uşak, Fotoğraf, Kum Sanatı ile Cumhuriyetin 100. Yılında Uşak, Sessiz Suların Gücü-Karahallı Hidroelektrik Santrali, Şeker Tadında ve Yılanların Öcü Belgesel oldu. Yarışmanın birincisi ise Yönetmen Oğuzhan Yanar'ın Fotoğraf isimli filmi oldu. Programa Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, jüri üyeleri, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı. Ardından konuşma yapan Uşak Valisi Turan Ergün "Özellikle Cumhuriyet tarihinde önemli bir yer tutan Uşak'ımızın tanıtımına katkı sağlayan bu hafta, şehrimizin birikiminin geleceğe kaynak teşkil edilecek şekilde kayda geçirilmesine de hizmet edecektir. Son zamanlarda sinema çekim alanlarında Uşak bir platform, bir alan olarak öne çıkmaya başladı. İnşallah bu açıdan da ön açıcı bir etkinlik olarak gerçekleşir. Uşağın kültür sanat hayatınada katkılar sağlamaya vesile olan medya alanında önemli kişilerle buluşmayı sağlayan bu etkinlik kapsamında, okullarımızda, öğrenci yurtlarımızda, şehrimizdeki çeşitli konferans salonlarında halkımızın katılımına açık bir şekilde hafta boyunca 'Cumhuriyetin 100. Yılında Uşak Temalı' ve ilimizi ele alan filmler, gösteriler, söyleyişiler ve atölye çalışmaları gibi bir çok etkinlik gerçekleşmiştir " dedi.

Vali Ergün'ün ardından konuşma yapan Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan "Bu organizasyonda bizlere destek olan işbirliği içinde çalıştığımız tüm kurum ve kuruluşlara, etkinliklere katılanlara, bizleri kırmayıp şehrimize teşrif eden konuklarımıza, jüri üyelerimize, her yai grubundan Uşak ve Cumhuriyet adına yönetmen, oyuncu, senaryo, film, şiir elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışanlara, destek verenlere, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından jüri üyelerine hediyeleri taktim edilirken, yarışmada dereceye girenlerede ödülleri taktim edildi. Öte yandan etkinlik Umut Mürare'nin konseriyle son buldu. - UŞAK