Ünlü şarkıcı ve fenomenin verdiği frikik sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Ünlü şarkıcı ve sosyal medya yıldızı Addison Rae, Pazar günü Los Angeles'ta küçük bir frikik verdi. Oversize bir tişört ve çok kısa şortlar giyen 24 yaşındaki Rae, posta kutusundan paketlerini alırken yanlışlıkla kalçası açığa çıktı. Ellerinde paket, dergi, alışveriş poşeti ve su şişesiyle meşgul olduğu için farkında olmadan arka kısmı gözükmüştü.

Kıyafetinin üst kısmı sade olsa da, yurtsever tarzda kovboy çizmeleri ve diz üstü çoraplarla şıklık katmıştı. Bu anlar, aynı gün Addison Rae ile şarkıcı Sombr arasında aşk dedikodularına neden oldu. İkili, arabalarının önünde birbirlerine gülüp samimi bir şekilde sarılırken görüntülendi.

Addison Rae, daha önce üç yıldan uzun süre birlikte olduğu müzik yapımcısı Omer Fedi ile ilişkisini Ocak ayında sona erdirdi. Ancak sosyal medyada zaman zaman birlikte fotoğraflarını paylaşmışlardı. Sombr ise kısa süre önce "12 to 12" adlı retro tarzda bir müzik videosu yayınladı. Videoda Addison Rae, Sombr'un aşk ilgisi olarak yer aldı. İkili videoda tutkulu bir şekilde dans edip, neredeyse öpüşüyordu.

Addison Rae, Haziran ayında ilk stüdyo albümü "Addison"ı çıkardıktan sonra dünya turnesine hazırlanıyor. Turne, 26 Ağustos'ta İrlanda'nın Dublin şehrinde başlayacak ve Avrupa, Kuzey Amerika ile Avustralya'da devam edecek. Kasım ayında Sidney'de sona erecek bu turne, Addison Rae'nin müzik kariyerindeki önemli bir adım olacak.